澳門4月賭收冧96%　跌幅歷來最大

新冠肺炎疫情嚴重打擊澳門博彩業，澳門賭收跌勢未止。據澳門博彩監察協調局最新公布，4月博彩毛收入僅7.54億澳門元，按年狂瀉逾96%，創下有紀錄以來最大跌幅外，更錄得連續7個月下跌。

據當局數據，4月賭收跌幅超越今年2月份的近88%；若按月計，4月份亦大挫85.65%。今年首4個月累計賭收312.4億澳門元，按年插68.7%。分析認為，雖然澳門、香港及內地疫情基本受控，但各國對澳門實施出行限制措施，加上澳門往來內地的關口未通關，令當地旅遊業和博彩業重挫。

市場憧憬當局於本月放寬旅行限制，博彩業將逐步復甦。不過，券商普遍看淡全年賭收。彭博早前訪問九間券商，當中有6間券商認為5月賭收會繼續下跌；8間券商則料今年全年賭收跌幅介乎37至64%，中位數為39.5%。其中貴賓廳收入全年預料收縮達四成，中場收入全年有機會下跌38.5%。

另外，券商中金公司早前亦將今年全年賭收預測由按年增長3%，調整至收縮39%；明年賭企盈利預測下調17%，以反映疫情大流行對賭業的影響。

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，雖然內地及澳門疫情緩和，澳門最快5月恢復通關，但料5月份賭收不會大幅反彈，6月份賭收亦只能回復至去年同期的七成，約166億澳門元。

溫氏續指，市場憧憬博彩業復甦，惟他提醒，本港示威活動持續，或降低港澳遊旅客的出門意欲，間接影響澳門旅遊業的復甦。

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