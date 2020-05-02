東方日報B2：儲蓄保險疫市失「息」

美國聯邦基金利率3月16日起下調至接近零息，10年期美債孳息隨即跌破1厘，全球債息幾近被推低外，連帶市民的儲蓄保險回報亦遭受牽連。有理財專家直言，美債息滑落，保險公司的投資回報大受拖累，加上保險業務前景受疫情困擾，斷言險企新推的儲蓄保險產品的保證回報必遭下調，有機會跌至2厘以下，一旦香港疫情惡化使賠付率急升，個別公司或不派發非保證回報。

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀解釋，保險公司一般會將部分保費投資於債券以賺取回報，並將部分利息派予投保人，及從中賺取息差，故債息走勢與產品保證回報息息相關，當債息下行，險企削減保險儲蓄產品回報的誘因大增，建議食息一族宜趁早買入高息產品。

綜觀市場上的短期儲蓄保險，一般而言，供款期為兩年或者一次過繳款，保單期則為3至5年，期滿後買家可連本帶利取回資金，每年保證內部回報率介乎2至3厘。

值得留意的是，恒生保險的儲蓄人壽保障產品的保單期為五年，計及保費折扣後，期滿的內部回報率可達3.2厘，冠絕同業。以最低投保額供款兩年共約1,800美元(約1.4萬港元)計算，平均年息為57.6美元(約449港元)。此外，網上人壽保險公司Blue的儲蓄保險產品平均年息亦達3厘。

然而，保險產品比較平台10Life創辦人倫沛然表示，近月高回報的短期儲蓄產品已陸續下架，部分產品的保證回報率已回落1至1.5厘，坦言仍有3厘已屬非常高息。若美國維持無限量寬，相信債息以至儲蓄保險回報仍有下行壓力。

值得留意的是，部分較長年期的儲蓄保險產品，同時具保證及非保證回報，於環球資產市場風雨飄搖下，後者恐怕亦「危危乎」。張佩儀指，保險公司一般因應投資回報及賠付情況，於年尾釐定非保證回報水平，如果年內資產市場回暖，將有助提高相關回報。

翻查具保證及非保證回報的儲蓄保險產品，張氏指，過往平均年回報合共約為3.5至4.5厘，當中保證回報部分或僅1至1.5厘，一旦非保證回報盡失，意味整體回報大打折扣之餘，甚或跑輸通脹。

除儲蓄保險及定期存息外，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，市民亦可考慮購買債券基金賺取穩定回報，部分年回報達4至5厘。市場上的債券基金一般投資於多個債券，具風險分散效果，且部分亦設每月派息。值得留意的是，基金價格可升可跌，若疫情再度惡化導致債券拋售潮，有機會出現「賺息蝕價」的風險。

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