陳沐文：趕絕納米樓要靠多推地

香港新冠肺炎疫情稍緩，市面街頭已明顯熱鬧起來。即使「禁聚令」仍然生效，不少父母也帶同小朋友四處活動。他們對感染風險雖然擔心，但紛紛表示在家如坐監，實在呆不下去，需要外出呼吸新鮮空氣，否則「人都要發癲」！

其實市民這種「困獸鬥」情緒及反應，或多或少也反映當下香港居住環境「細、擠、貴」的困境。

香港是高密度和集約型城市，已開發土地佔全港土地不到四分之一，而住宅用地更僅佔7%。人口高度集中雖令生活便利，交通便捷，促使城市和基礎建設產生規模化經濟效應，但與此同時往往影響城市宜居度。

根據2018年政府統計資料，香港的人均居住面積僅約170方呎；比起亞洲國際化城市人均居住面積，例如新加坡的270方呎，甚至向來以擠迫城市見稱的東京210方呎，都相距甚遠。港人家居環境之擁擠及狹小，長年位居世界前列。

而政府的調研更推算出香港有超過20萬人住在劏房。不少劏房戶人均居住面積甚至低至48方呎，等於香港懲教署監獄囚倉的人均標準空間。

至於香港近年樓價動輒數百萬元計的迷你私人豪宅「納米樓」，單位連廁所及開放式廚房套內面積可低至128方呎，較香港規劃指引所規定的標準停車位134方呎還要細。

早於90年代，聯合國可持續發展《21世紀議程》已指出全球城市惡劣生活條件可摧毀人的生命、健康、社會和道德價值。人口擁擠和住房緊張亦容易引起呼吸道疾病、肺結核病、腦膜炎和其他疾病。

享有適當住房權利是《世界人權宣言》中規定的基本人權。安全和健康的住房對一個人的生理、心理、社會和經濟福祉是不可或缺的，而一個適切的居所應保障合理的居住面積。美國、加拿大、德國、南韓、日本等發達國家均有立法訂定最低居住水準，包括居住單位及睡房的基本面積。

反觀香港，只有公屋規定單位室內樓面面積最低標準為每人75方呎；私樓則不受任何限制，「沒有最細、只有更細」。如前述納米私樓單位有兩人居住，住戶人均可用面積便只有64方呎。在過於狹小家居中，即使採光、通風、供水排污系統達標，但欠缺足夠作息活動及私隱空間，長期困於家中，難以保持身心平衡健康，家庭成員之間更容易產生摩擦或衝突。

此次全球大爆發的新冠肺炎疫情緩和後，防疫勢將成為新常態。居住環境的衞生、清潔、健康，亦成為新的社會秩序及基本需求。近來社會各界有不少聲音提出，香港亦應效法其他國家訂立最低居住標準，以保障市民健康生活基本質素及尊嚴。

然而，根據美國國際公共政策顧問機構Demographia《2019年全球住房可負擔性調查報告》，香港樓價與家庭收入比高達20.9，遙遙領先包括排名第2的溫哥華12.6、排名第3的悉尼11.7及第4的墨爾本9.7等一眾宜居城市。

即使全球經濟受此次疫情影響而重創，香港住宅樓價跌幅似乎仍有限。所以要改善香港居住空間，提升城市健康環境及宜居度，不能單靠制定居住面積的硬指標，同時亦要多管齊下，在保證香港經濟正常運作下，令樓價回到市民可負擔的水平。其中最重要和治本的方法還是持續有序的增加土地供應。

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