【地產專題】工廈活化年半45宗申請　觀塘佔最多

政府為鼓勵工業大廈業主將物業重建或改裝，以善用資源，於一八年十月重啟活化工廈措施。據本報統計，城市規劃委員會已累積接獲約45宗申請，涉及樓面逾940萬方呎，因應重建而額外新增的面積超過150萬方呎，而有關個案主要來自觀塘區，佔13宗最多。

上述申請個案中，3個主要地區以九龍區錄24宗較多，當中大部分來自逐步轉型的九龍東，而錄得最多活化提案的觀塘區，集中在鴻圖道、大業街、敬業街一帶，涉及地盤面積合共逾14萬方呎，相關發展樓面逾200萬方呎，佔整體比例逾20%。該區規模較大個案為敬業街41號地盤，已獲許可重建為1幢32層高寫字樓，可建總樓面約32.9萬方呎。

而同屬九龍東的九龍灣區，亦有3項工廈尋求活化。位於啟祥道20號的大昌行集團大廈，今年初提出放寬兩成地積比率至14.4倍，擬重建為兩幢32層高商業大廈，總樓面約147.75萬方呎，料較放寬前多出約24.6萬方呎。屬新一輪活化措施推行後最大宗的申請。

至於工廈林立的荃灣及葵涌區，分別錄得7宗及6宗申請，當中，較具規模為荃灣沙咀道8至14號中央紗廠舊址，擬議地積比率11.4倍，計劃興建1幢21層高的工廈，總樓面達57萬方呎，有關申請已經獲城規會批准。

今次重新推出的活化工廈措施，業主可向城規會申請放寬兩成興建密度進行重建，並須在獲批三年內完成契約修訂，再按現行機制繳付十足補地價。全幢改裝則要預留10%樓面面積，用作政府指定用途，故措施推行以來，佔約39宗屬重建申請，佔比例超過八成。

資料顯示，新一輪活化工廈計劃涵蓋6項措施，當中4項包括重建、整幢改裝、擴闊緩衝層的准許用途，及藉改裝提供過渡性的房屋，亦需要向地政總署申請。而截至今年三月底，暫接獲7宗重建申請，九龍及新界分別佔5宗及2宗，另收到2宗全幢改裝申請，港島與九龍各佔1宗。

普縉集團執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典稱，與首輪活化時相比，是次進行全幢改裝不划算，因要騰出空間作政府用途，而重建則可享有額外地積比率，效益較大。他又指，政府提出措施鼓勵業主進行活化，惟有關補地價、城規會審批程序拖得太慢，或會影響市場參與意欲。

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