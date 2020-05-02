聯儲官員：美國經濟不能無限期暫停

外媒報道，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，不認為今次疫情帶來的危機會對經濟造成持久性傷害，但指美國經濟不能無限期暫停，現時持續的停滯已開始對影響到經濟，如果經濟持續暫停會導致出現類似衰退的風險。

布拉德說，預計在經歷糟糕的第二季度後，美國經濟將會復甦，而聯儲局在經濟數據變得足夠好前不會加息。他並指，對於通脹大幅下滑不感到擔憂。

另外，美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，美國經濟下滑可能持續2至3個月甚至更長時間，美國需要圍繞「未來如何提供必要的幫助」來進行決策。

巴爾金指，在爆發新冠肺炎流行病的情況下，美國經濟重返「正常運作狀態」依然是可行的，但需要循序漸進地實現，且需要將口罩和體溫測量工具等衛生協議部署妥當。

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