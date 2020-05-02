紐約期油收市上漲　全周累升近17%

國際油價周五(5月1日)上漲，紐約6月期油收報每桶19.78美元，升0.94美元或4.99%；布蘭特6月期油在到期結算日收報每桶26.44美元，跌0.04美元或0.15%。

全星期計，紐約期油累升16.8%。Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，由於減產力度加強，加上歐洲和美國經濟有迹象重啟，均對油價有重要的支持。

油服公司貝克休斯周五公布，截至5月1日當周，美國石油鑽井數下降53台，至325台，連降7周，創自2016年6月以來新低，市場預期下降15台。期內，天然氣鑽井數下降4台，至81台；總鑽井數下降57台，至408台。

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