瑞銀料美股今年底反彈逾一成　看好電商

外媒報道，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele稱，美股標指今年底有望重回升軌，升至3,150點，較現水平潛在升幅逾一成。

他認為，今年2月股市經歷動盪之後，在4月份大幅上漲，單月升幅創自1987年4月以來最大，相信升勢有望維持，因為「如果測試、追蹤和治療同時發揮作用，居家隔離可以持續性地中止，那麼最近幾個月推出的大規模貨幣和財政刺激措施可能會刺激市場在2021年完全復甦到危機前的產出水平。」

Haefele建議買入周期性股票，因為其在復甦時期中有望跑贏大市；穩定和防守性股票，指該些股票在該行的基礎情景中表現良好；並看好業績長遠受惠於疫情的股票，例如電商平台。

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