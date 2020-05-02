逾10年首次！聯儲局主席3月的日程是如此「瘋狂」

外媒報道，美國聯儲局披露了該局主席鮑威爾在3月份的日程安排，顯示他常規地與美國財長姆紐欽、國會議員及其他國家央行官員進行交流。

根據該局的資料，除了常規的工作和交流之外，鮑威爾還在家裡「於計劃之外與聯儲局員工和其他政府官員」進行了數日的通話，甚至連周末時間都不放過。

與此同時，鮑威爾早在2月28日就開始加快日程安排，先後與歐洲央行等多家主要央行的行長們通話，聯儲局隨後在3月3日緊急減息。此外，鮑威爾還與一名傳染病專家進行了長達40分鐘的交流。

報道指，鮑威爾頻繁地與外界交流，是作為聯儲局主席自2007至2008年以來首次。對他來說，3月簡直就是瘋狂的一個月，因為聯儲局需要非常進取地採取措施，來應對新冠肺炎疫情對經濟造成的潛在衝擊。

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