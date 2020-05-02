【油價見負】油企巨頭：看到中國需求反彈迹象

儘管世界其他經濟體仍然受困於新冠肺炎疫情，但部分全球最大的石油生產商開始看到中國需求反彈的迹象。

美國最大石油公司埃克森美孚在其第1季財報中表示，雖然中國復甦仍處於初期階段，但有限的初始銷售數據令人鼓舞。在4月8日的一個重要里程碑中，中國解除了對疫情首發地武漢的封鎖，並正在嘗試激發其經濟動力。

在此之前，嚴格的全國性封鎖導致全球第二大經濟體中國在第1季錄得數十年來最嚴重的收縮。隨着中國重新開放，英國石油(BP)候任財務總監Murray Auchincloss早前稱，最近幾周中國潤滑油部門的需求開始回升。

此外，BP行政總裁Bernard Looney透露，該公司在中國的道路運輸業務已恢復到疫情前的90至95%，而航空業務已恢復到約50%。埃克森美孚預計其在福建省的成品潤滑油、聚乙烯和零售燃料業務將迅速復甦。

然而，BP的Auchincloss警告，歐洲、美國和印度的銷售仍在下滑，該些地區仍處於不同的防疫封鎖階段。

另一油企巨頭荷蘭蜆殼公司(Royal Dutch Shell)也強調潛在的復甦，指中國等地的業務有一些「起色」，一些加油站的需求量超過疫情之前的水平。其財務總監Jessica Uhl稱，「這表明某些情況下、我們某些業務有望快速復甦。」

不過，兩家公司謹慎地警告，儘管初步迹象是積極，但未來仍有很多不確定性。蜆殼行政總裁Ben van Beurden指出，中國仍有第2輪疫情風險。BP的Looney亦稱，中國的數據對需求復甦路徑起到指導作用，但現實情況是如何，並不知道。

中國復甦速度快於預期，促使財經媒體彭博經濟研究將今年國內生產總值(GDP)增長預測，從先前的1.4%，上調至2%，但仍遠低於2019年6.1%的實際增長率。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200