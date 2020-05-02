如新款iPhone推遲發布　高盛料Apple恐損失逾千億元

高盛估計，如果新款iPhone推遲到11月才發布，可能會給蘋果公司(Apple Inc.)帶來約180億美元(約1,404億港元)的營收損失，並導致銷售額按年跌14%。

由於新冠肺炎疫情波及全球，外媒報道，Apple總部的員工不得不居家辦公，對公司戒備森嚴的產品開發流程構成一系列挑戰；而公司所依賴的複雜供應鏈已經放緩。台灣鴻海集團旗下、本身是iPhone代工商的富士康的前高層、製造業諮詢公司CMC負責人David Collins透露，富士康和另一家與Apple合作的製造企業緯創都可能面臨人才短缺，這迫使製造商需要花時間培訓新工人。

此外，即使Apple能按時生產新iPhone，全球經濟衰退也意味着許多潛在消費者或更謹慎消費。北京經濟研究公司佳富龍洲科技分析師DanWang表示，Apple可能會推遲新款iPhone上市還有另一個原因，就是欠缺消費者。高度不確定的是需求，而不是供應。如果有20%的失業率，消費者有多大欲望去花錢買一部價值1,300美元的iPhone？

Apple通常在每年9月份發布新的iPhone旗艦產品，而今年的旗艦產品將比史上大多數年份都要重要，因可能涉及其首部支援5G移動網絡的手機。不過，其競爭對手三星早已提前1年發布支援5G網絡的智能手機。

大部分Apple觀察人士還預計新iPhone將於設計上有重大調整，這亦將是自2017年iPhoneX問世以來的首次設計革新。

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