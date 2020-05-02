1周10大驚奇：股市大幅拋售信號恐很快來臨？

2020年踏入「五窮月」，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，上周則警告今年「五窮」機會大，投資者宜趁4月最後一周減磅，截至目前，異象頗為準繩。隨着5月來到，之後又如何呢？

【1、超準災難先生：股市大幅拋售信號很快來臨】

過去多次發表「末日」預言，而又多次言中，被媒體冠以「災難先生」稱號的獨立經濟學家Raoul Pal本周警告，美元將成為全球「最大的問題」，意味着股市大幅拋售的信號很快來臨！他建議投資者要多留意美國2年期債息及比特幣去向。

他說：「你會看到世界面臨的最大問題是美元。我們正處在一個惡性循環當中，經濟增長放緩會導致美元上漲，然後又會再導致經濟增長放緩，之後美元又會上漲，因為所有借款人都要獲取美元來償還債務。」

他警告，聯儲局不斷印銀紙是解決不了上述的「結構性問題」，所有試圖創造更多貨幣來解決美元問題的嘗試，都會使法定貨幣相對黃金貶值，即黃金會因債務問題而上漲。

那麼，為何會出現經濟與美元的「惡性循環」？他解釋，目前全球正面對「債務通縮」(DEBT DEFLATION)問題，即現金流轉速度出現問題。舉例來說，若經濟好，民眾願意消費，現金的流轉會很快，因儲蓄較少，消費增加可助企業周轉。不過，目前的情況是縱然央行不斷印錢，也刺激不到民眾消費意欲，令現金流轉速度變慢，即狂印銀紙也推動不了經濟活動，這情況將令「最弱勢」的貸款者被淘汰，尤其是新興市場，它們在獲得外匯(主要是美元)上會出現問題。

●留意美2年期債息及比特幣

因此，他估計，下輪「債務通縮」信號很快來臨，主要由債息「見負」拖累，一旦債券出現負利率(尤其是最能反映市場對聯儲局利率去向的美國2年期國債孳息率(目前徘徊歷史低位的0.18厘水平))，將是股市被大幅拋售的信號，因破產階段將會開始。他又建議投資者多留意比特幣去向，一旦無故大跌，就要小心，因比特幣近年具有「股市前瞻」特質。

●災難先生有幾準？

Raoul Pal為前基金經理、曾於大行高盛工作，36歲就賺夠退休。過去多次發表預言，又多次言中，因而被外國傳媒譽為「災難先生」。

他近年的「戰績」包括在2014年11月紐約期油仍處每桶約78美元時，預言低油價時代來臨、2015年3月時再預言油價未見底，一定低見30至40美元、2015年7月指出中國將創造更多問題，並超乎一般人想像，令全球市場恐慌，結果又中。

到了2016年，他一開始就睇死歐洲銀行前景、2016年7月時話投資者可放心沽空歐銀，結果又中！在2017年，他預警美國經濟1年內必定衰退，呼籲投資者趁低買金，以對抗金融市場崩潰及更低的負利率。

結果特朗普在2018年3月起發動貿易戰，後果漸漸與Raoul Pal上述所言相似！

到了2019年9月，他警告全球金融市場正面臨十分重要的「轉捩點」，2008年金融海嘯危機正在重燃，尤其是接下來的3個月，金融市場可能會處於墮崖邊緣，主因是美元強勢。結果金融市場雖然未在去年12月大冧，惟今年2月底就實現了！

【2、新債王：已沽空美股 料跌回3月低位】

除了「災難先生」，估中今年2月底冧市而大賺一筆、有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克本周透露，正沽空美股，認為市場對於新冠肺炎疫情下的經濟復甦過於樂觀，相信股市可能會重返3月時的低位。

岡拉克直言，投資者可能並不了解目前美國超過2,600萬人失業會引起社會不安，自2009年以來所創造的新職位已全數蒸發掉。他透露，已在標指2,863點時沽空，相信該指數仍有可能衝上3,000點，但下行風險更大。不過，他亦透露，目前沽空水平未如2月時那麼進取。

另一位華爾街著名投資大師、管理資產規模達3,000億美元的美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資主管Scott Minerd本周也表示，經濟活動可能需時4年，才會恢復到新冠肺炎疫情引發全球危機之前的水平。

他說：「認為國內生產總值(GDP)將在今年第3季以V形加速恢復到疫情之前的水平是不現實的。」他又預期，美國失業率恐升至30%，至今年底之前仍可能保持雙位數；同時，由於一半的美國人儲蓄不到500美元，因此沒有做好應對風暴的準備，消費者信心將受到嚴重打擊。

【3、內地準繩專家：A股再冧25%才值得入市】

除了外國專家，內地專家也靜待大冧市！北京的萬博兄弟資產管理公司基金經理潘玥監管的兩隻股票型基金，目前現金佔比80%，債券為20%。由於擔心新冠肺炎疫情的爆發會給市場帶來壓力，她在1月下旬農曆新年假期開始前，已賣掉所有股票倉位，成功避過一劫。

事實上，潘玥戰績亦彪炳！根據中國金融數據提供商私募排排網網(Simuwang.com)數據顯示，去年潘玥在前任僱主北京晶宏投資任職期間管理的一個基金，從1月至11月到她轉工期間，回報率達90%，同期滬綜指僅升18%。她現在管理萬博的兩隻基金(針對特定的客戶)，截至周一(4月27日)，今年回報率仍有大約7%。

自從疫情爆發以來，她一直住在北京郊區的家中。她針對市場和更廣泛的經濟表示，此時還在期待V形復甦的人們將展現出自「無知的樂觀」。她說，從今年的高峰下降10%不足以使某些人認定已見底，現在進場可能會有10%上升空間，但下跌的機會要大得多。

潘玥認為，企業業績會進一步惡化，疫情的影響可持續長達3年，中國政府宣布的刺激措施不會使經濟回到疫情大流行之前的擴張速度。

因此，她正等待滬綜指再跌25%，直至2,100點左右，亦即2014年水平，才考慮重新進場。

【4、大戶動向：近80%有錢人不覺得現時應買股】

事實上，大戶也正在按兵不動！根據瑞銀全球財富管理的一項調查顯示，由於擔心疫情對全球經濟的影響，世界上最富裕的投資者，大多數都在等待股市進一步下跌後再買入。

在接受調查的擁有至少100萬美元(約780萬港元)可投資資產或年收入的投資者和企業中，有61%的人想等股市再下跌5至20%後再買入；23%的人表示現在已是買入好時機。約有16%的人表示，現在股市處於熊市，不是加倉的時候。換言之，高達77%的有錢人目前並不準確買股！

另外，多達60%的人表示，未來12個月極有可能發生全球衰退。

【5、異象：股市似「托沽」 恐重演大跌浪】

除了中外專家及有錢人之外，美股亦出現了可能要大幅調整的異象！高盛本周指出，美股代表標指成分股贏家愈來愈少，對美股未來並非好兆頭！

報告指，標指較2月高峰回落17%，但成分股中位數跌幅卻高達28%。同時，首5大成分股已佔市值20%，超過2000年3月的18%高峰。換言之，股市升幅甚為集中，如此集中化的情形令投資者感到憂心。

該行警告，過去美股表現廣度大幅萎縮，經常預告市場將大幅向下調整，估計廣度萎縮將延續一段時期，但往績已表明，市場回報率將低於平均水平，動能也隨即反轉。

回看歷史，美股表現集中化的現象，過去出現在1990年和2008年經濟衰退之前、千禧年科技泡沫化，以及2011年和2016年經濟走下坡期間。今次股市反彈亦只是集中在個別股份。(本文附圖一)

事實上，另有分析指，雖然美股自低位強勁反彈，但並非普遍上漲，標指成分股中，能回升上50天線的個股不到一半，反映市況並非想像般樂觀。

【6、別忘2018年！新興市場風暴恐快將重演】

除了美股升市不全面外，類似2018年拖冧全球的新興市場風暴恐快將重演！道明證券本周發表分析指出，如果土耳其貨幣里拉繼續受壓，其外匯存底可能最早7月耗盡，屆時必定陷入重大危機。另有分析認為，如果不計算貨幣互換在內，土耳其的「淨」外匯存底最快本周就可能已進入「負值」。

土耳其央行上周表示，其「淨」外匯存底已從今年初逾400億美元大降至259億美元。不過，有經濟學家認為，央行為了減輕壓力，進行了250億美元貨幣互換，可能被當作外匯存底，因它增加了資產負債表的規模，但沒有相對負債。

道明證券新興市場策略主管Cristian Maggio認為，截至4月22日，土耳其央行可能只剩下14億美元淨儲備，最快7月耗盡。該行認為，在所有緩衝資金耗盡前，土耳其央行可能大幅加息，並可能實施嚴格的資本管制。基於外匯存底劇減，土耳其利率及匯率均面臨風險，如果美元持續強勢，貨幣里拉恐大幅貶值。

【7、股市難升！全球16億打工仔面臨失去收入風險】

其實，大戶要在股市散貨，實需散戶「配合」，然而，全球打工仔正處於水深火熱之中，失業問題實難輕易推升股市。國際勞工組織(ILO)本周指出，疫情導致工作受阻，全球16億名勞工正面臨失去收入的風險。此外，各國的封鎖措施將使全球總工時大減10.5%，相當於3.05億個職位空缺。

ILO報告統計，全球非正規經濟中的20億個勞工中，因疫情失去收入的比例高達76%，這項數字已接近全球33億勞動力人口中的一半。ILO預計，疫情危機爆發的第1個月，非正規經濟的勞工薪資將暴跌六成，其中以非洲和美洲的勞工薪資降幅最大，達到81%。

非正規經濟指的是無法獲得完全保障的工作，例如勞工傷病期間或是企業關閉後的薪資保障。非正規經濟群體有較大可能完全失去收入，因為他們更可能在疫情衝擊最劇烈的產業中工作，例如零售和食品業；而這些勞工群體通常集中在發展中國家。

ILO表示，隨着全球部分國家政府延長封鎖措施，預計今年第2季全球工時將嚴重縮減，以每周48小時為工時基準估算，預計2020年全球總工時將較疫情爆發前(2019年第4季)減少10.5%，相當於全球3.05億個全職工作。最新預估大幅高於先前預測的6.7%及1.95億個工作崗位。

值得留意，所有主要區域情況均惡化。ILO估計，相比去年第4季，今年第2季美洲的工作時間減少12.4%，歐洲和中亞減少了11.8%。

ILO總幹事Guy Ryder表示，在疫情和就業危機之下，保護弱勢群體的需求變得更加急迫，對於數百萬的工人來說，沒有收入意味沒有食物、沒有安全感和未來。「如今全球有數以百萬計企業被疫情壓至幾乎無法喘息，若我們不給予幫助，這些企業只會走向滅亡。」

【8、要「開飯」還是「防疫」？窮國恐觸發新危機】

面對此時此刻，究竟要「開飯」還是「防疫」？相信窮國人民不用抉擇，一定是「飯碗」，但同時醞釀新一輪危機！本周有報道指，全球人口密度最高國家之一的孟加拉，儘管政府為了防疫而「封城」，但數以百計成衣廠卻由周日(4月26日)起，陸續「違反規定」重開，許多工人正為了每個月115美元(約897港元)的工資而重新開工，讓外界擔心孟加拉疫情會惡化。

報道引述1名月薪115美元(約897港元)的孟加拉成衣工人表示，覺得要必須回到工廠，雖然擔心染疫，但更擔心失去工作及人工。

為英國Primark等零售業生產成衣的工廠廠主Mohammad Hatem直言：「我們必須接受新冠肺炎病毒成為生活中的一部分，如果不重啟工廠，將會有經濟危機。」他表示，成衣廠受到來自品牌那邊的壓力，若無法在出口期限前滿足訂單，數十億美元的訂單可能會被轉移到中國或越南。

事實上，孟加拉是全球僅次於中國的第2大成衣出口國，去年出口了350億美元的成衣，幾乎佔孟加拉全部出口金額，也貢獻了該國1.68億人口、逾400萬個工作機會。

【9、全球「食物供應鏈」大兜亂 業界求民眾食多啲...】

講起「開飯」，目前全球「食物供應鏈」異象處處，有些被搶購，有些則等變壞！

●薯仔

本周有報道指，受疫情留在家中影響，歐洲的馬鈴薯價格暴跌近九成，導致比利時正「要求」民眾每周最少吃兩次薯條，否則會有超過75萬噸的馬鈴薯恐被扔掉。

報道指出，由於比利時的餐飲業要等到6月8日才能開放，令市場對炸薯條需求大幅下降。比利時馬鈴薯業組織秘書長Romain Cools表示，現在有大約75萬噸馬鈴薯無法加工。由於比利時的馬鈴薯加工業有75%是冷凍產品，需求持續下滑導致庫存漸漸堆滿，該組織也開始與超市合作，看看是否可以呼籲比利時人每周吃兩次薯條，尤其是買冷凍薯條，避免浪費食物。不過，另外25%的新鮮馬鈴薯產品及相關零食銷情很好，因愈來愈多民眾在家煮飯和吃零食。

Cools更透露，在疫情爆發前，比利時今年的馬鈴薯時節表現很很、出口亦很理想，然後整個市場在3月中旬崩潰，馬鈴薯從每噸135歐元(約1,135港元)跌至每噸15歐元(約126港元)。

●花生

美國農業事務聯合會數據顯示，今年初以來，美國的粟米、牛奶、豬肉等商品價格跌幅皆超過20%，但花生同期價格僅跌約6%，同時花生的全球價格年內升幅也近12%，顯示花生竟然是「疫情商品贏家」。究其原因，可能是因民眾為了居家防疫而增購花生醬等產品！

數據顯示，美國4月粟米價格跌幅一度超過20%、牛奶達40%，豬肉更挫逾50%，但花生價格同期僅跌6%左右。美國農民對花生能維持價格穩定感到很樂觀，春季較去年種植了更多花生。

●蕃茄

墨西哥3大出口農產品之一的蕃茄受疫情拖累而慘無訂單，當地農民只能免費送出去或用來餵牛。當地的錫納羅亞州(Sinaloa)估計，農民已發放了收成的10至15%，該州約三成產量因解僱臨時工等原因而暫停。

錫納羅亞州是墨西哥最大的蕃茄生產地，農民說該州的蕃茄需求在某些地方大跌達40%，包括酒店、餐廳、連鎖速食店如Subway和麥當勞。值得留意的是，5月將是墨西哥開始出產蕃茄的季節，若餐廳依然關閉，蕃茄危機可能會加劇。

【10、包你驚嘆！FedEx亞馬遜IBM品牌背後秘密...】

最後分享一下較輕鬆的話題。作為成功的企業，除了業務要了得外，品牌價值也是一門重要學問，透過商譽所創造的「貨品溢價」，會為企業帶來無法估量的價值！因此，商標(即Logo)的設計可謂重中之重，它可以很簡單，也可以很困難，除了要設計美觀、辨識度高外，簡單線條所帶來的「深層寓意」，往往更能令人讚嘆不已，或許我們就是一不留神，讓設計師的美意擦身而過。

其實，國際巨企的商標，有不少是隱藏着重要信息，以下那些你又知幾多？保證你看完後，對逛街見到的商標目光從此不一樣！

【FedEx(附圖二)】

FedEx的Logo看似簡單，但請仔細看看，你見到「Ex」當中的「E和x之間」的空白處，是否有一個「白色箭咀」呢？原來它象徵FedEx的速度與準確度！據說，全球只有大約1/5人，能在沒有任何提示下，看得到有個「箭咀」。從現在開始，你看到FedEx的商標，可能更會留意那個「箭咀」，並立即與身邊的人分享了...

【亞馬遜(附圖三)】

亞馬遜(Amazon)的Logo上「黃色笑哈哈」不只是裝飾，它代表的是亞馬遜所賣的商品「從A字開頭到Z字開頭」的都有(箭咀從a指到z)，同時代表顧客會得到滿足的笑容。

【IBM(附圖四)】

國際商業機器(IBM)最早是以打字機起家，所以Logo中刻意模擬打字機所打出來的字體。再者，那8條橫線可讓人輕易認出來，意義是「速度」和「活力」。

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