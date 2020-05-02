港府：不擔心中美關係波動　港金融市場核心價值未變

財經事務及庫務局長許正宇周六(2日)表示，不擔心中美關係波動會對香港構成太大影響，強調香港金融市場的核心價值及基因始終沒有改變。

許在一個電台節目表示，香港曾經歷亞洲金融風暴、金融海嘯等，但股票及期貨市場的風險管控依然做得很好，即使近來面對大規模社會經濟轉變，金融市場運作仍然順暢穩健，持續有企業來港上市，亦沒有大規模資金外流，港匯甚至有一段時間處於高企。

許認為香港要在逆境中加強金融基因，把握機遇，包括發展綠色金融、加強與國際及內地的連通性等，為金融市場「擴容增量」。他又指出，全球經濟重心向東移是大趨勢，中國的發展更是「彎度超車」，以追上其他經濟體為目標，而香港作為國際金融中心，可以提供很多專業服務，呼籲香港年輕人對前景抱希望。

對於財庫局政治助理楊寶蓮離職，許表示尊重其決定和感謝對方貢獻，並透露目前正物色下任政助人選。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200