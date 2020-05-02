航空業當災！傳勞斯萊斯擬進行30年來最大規模裁員

新冠肺炎疫情肆虐，重創航空業。為波音公司及空中巴士生產飛機引擎的勞斯萊斯(Rolls-Royce)擬進行30年以來最大規模的裁員，涉及最多8,000名員工。

《金融時報》引述消息報道，勞斯萊斯已開始制訂重組計劃，擬削減15%的勞動力，以約5.2萬名總員工人數來計算，即約8,000名員工，比2001年「911」事件後裁員5,000人的規模還要多，公司當年是因應美國遭恐襲後全球經濟陷入低迷而裁員節省開支。據悉，勞斯萊斯將於5月底前公布最終裁員數字。

事實上，疫情令多國實施旅遊限制，需求急降下，全球航空業陷入停滯，即使波音及空中巴士都表示如要恢復至2019年的水平，將需時幾年。而最近幾周，該兩間公司分別將產量削減35及50%。

此前，歐洲最大廉航瑞安航空(Ryanair)指出，將停飛超過99%航班至今年7月，並已開始針對未來24個月內削減飛機交貨數量事宜與波音談判。由於預期旅客需求要恢復正常至少需要兩年，可能導致裁員多達3,000人。

至於英國航空母公司IAG亦計劃裁員12,000名英國航空公司的員工，約佔僱用的42,000名員工的30%。

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