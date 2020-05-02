恒生銀行3月網上銀行新登記客戶較疫情前增長5成

鄭補充，去年集團網上銀行登記客戶按年增長40%，目前相關客戶已突破220萬，當中60%為活躍用戶。

不過，鄭指即使傳統銀行走向數碼化，銀行分行的需求亦不會消失，主要由於較深入的理財規劃，以及保險業務，都需由專人分析，為客戶的資產管理提供意見和計劃。

至於銀行數碼化是否意味將來會裁員，鄭認為不同時代會有不同工種需要，但亦有新工種加入，相信透過人力調配以及技能上調整，能令服務變得更好。

此外，虛擬銀行開始陸續試業，鄭指競爭對手的確會增加，但認為虛擬銀行及傳統銀行都有其競爭優勢和客戶群。

至於香港金融管理局早前就銀行開放應用程式介面(API)實施首兩階段，鄭認為，銀行以往着重每宗交易以「銀行為本」，客戶最終需到分行或網上銀行完成交易，業界應踏前一步，通過開放API接觸客戶，但開放API餘下兩個階段涉及交易，包括大量技術、保安層面以及法律問題需要解決，相信金管局會與業界商量標準。

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