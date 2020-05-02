中國經濟：首季服務出口跌4%　貿易逆差收窄27%

中國商務部服貿司負責人公布，首季受新冠肺炎疫情等因素影響，中國服務貿易規模下降，但貿易逆差延續去年以來的縮小勢頭，結構有所改善。

首季服務進出口總額11,523億元人民幣(下同)，按年下降10.8%。其中，出口4,442.8億元，下降4.1%；進口7,080.2億元，下降14.5%。主要呈現服務貿易逆差大幅減少，以及知識密集型服務貿易佔比超過40%。

中國首季服務出口和進口均有所下降，但服務出口降幅小於進口10.4個百分點，服務貿易逆差縮小27.7%至2,637.4億元，按年減少1,012.6億元。

期內，中國知識密集型服務進出口4,669.3億元，增長7.8%，佔服務進出口總額的比重達到40.5%，比上年同期提升7個百分點，顯示出較強的抗疫情衝擊能力。其中，知識密集型服務出口2,624.2億元，增長11%，佔服務出口總額的比重達到59.1%，提升8個百分點；出口增長較快的領域是知識產權使用費、金融服務、電訊電腦和信息服務，分別增長29.2、23.9和14.7%。

知識密集型服務進口2,045.1億元，增長4.1%，佔服務進口總額的比重達到28.9%，提升5.2個百分點；進口增長較快的領域是電訊電腦和信息服務、金融服務，分別增長38.4和6.2%。

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