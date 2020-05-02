【全球攬炒】疫情打擊！瑞士次季旅遊業損失恐達700億元

外媒報道，根據瑞士瓦萊州旅遊研究所發布的報告顯示，3至6月期間，新冠肺炎疫情嚴重打擊瑞士旅遊業，造成的損失高達87億瑞士法郎(約700億港元)。

該研究所對3,500多家旅遊相關企業進行調查，評估疫情對瑞士旅遊業的影響及企業破產風險。

報告顯示，4和5月瑞士餐飲業銷售額料將重挫近95%。疫情期間瑞士酒店預訂取消率約80%。單計4月份的酒店入住率僅為8%，創同期歷史新低。

約有22.5%的旅遊相關企業將在疫情中破產，超過3萬名勞動人口恐失業。隨着5月份瑞士進一步放鬆管控措施，餐館獲准重新開張，酒店夏季入住率將有所回升。不過，由於海外遊客人數減少，旅遊業夏季前景仍不容樂觀。

此外，瑞士相關經濟部門曾指出，疫情對瑞士旅遊業打擊尤其嚴重，相關產業產值按年急瀉約80至95%，估計要直至2022年才有望完全恢復。部分從業者已申請「部分失業」的補助，政府正考慮援助旅遊業。

事實上，旅遊業是瑞士的支柱產業之一，旅遊業從業人員佔全國勞動力約4%。

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