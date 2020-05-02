【飯碗不保】美國4月失業率勢飆至16% 職位料減2130萬個

新冠肺炎疫症爆發後，美國就業市場急劇惡化。據外電統計顯示，受訪經濟師預期下周五(8日)公布的4月份就業數據將破天荒地轉壞，其中失業率勢由3月的4.4%爆升至16%。

至於美國上月非農業職位減少數目，料由3月70.1萬個，爆升至2,130萬個，並令總就業人數降至約1999年的水平。

過去6周，美國申領失業救濟人數累計超過3,000萬人，超過金融海嘯後創造的職位總和。

有經濟師預期，雖然企業5月份的裁員數字將大幅減少，但仍不足以阻止失業率進一步升至20%。但Amherst Pierpont認為外界對就業市場太過悲觀，相信失業率會於5月見頂。

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