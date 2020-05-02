儲備10年新低！穆迪把沙特信貸評級展望降為負面

評級機構穆迪將沙特阿拉伯的信貸評級展望，由穩定降為負面，主權評級則維持A1，為第5最高評級。穆迪上次在2016年調低沙特信貸評級，現時的評級高過惠譽及標普給予的評級。

穆迪指出，沙特的評級展望調低，反映全球石油需求和價格急跌，以及新冠肺炎疫情，對當地財政實力構成下行風險。穆迪估計，沙特今年財赤比率，由2019年的4.5%，擴大至12%，明年預期仍逾8%，使政府負債比率明年將升至38%，遠高於2019年少於23%。

由於石油收益銳減，沙特需動用信備填補收入缺口。當地央行3月份淨外國資產減少逾5%或超過270億美元，降至近10年新低，而該國上月發債70億美元，為歷來第2次進行海外融資。

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