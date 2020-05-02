【巴郡股東會】股神投資旗艦首季股票帳面勁輸4329億

股神巴菲特的投資旗艦巴郡公布，首季勁蝕497億美元(3,876億港元)，主要是手上龐大股票投資組合，錄得555億美元(約4,329億港元)帳面虧損，但期內經營溢利按年增長5.7%，至58.7億美元營溢利。

巴郡首季各業務中，承保業務錄得3.63億美元經營溢利，跌6.7%；鐵路、電力及能源的經營溢利亦減少5.8%至17.5億美元。巴郡表示，疫情的衝擊在3月下旬加劇，並持續至上月，大部分業務都受影響。

截至3月底止，巴郡手頭現金由去年底的1,280億美元升至1,370億美元，期內只淨買入18億美元股份，以及回購17億美元巴郡股東，意味未因股市早前大冧而大舉撈底。較早前，巴郡披露已減持達美航空及西南航空的股份。

巴郡周六(2日)稍後將召開年度股東大會，但受疫情影響，將不會看到巴郡子公司在舉行場地擺設攤檔，以及數以萬計股東前往「朝聖」的盛況。不過，巴菲特和非保險業務副主席埃布爾仍會於美國時間下午3時45分，透過視像進行問答環節，收集後的股東問題由3名記者提問。

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