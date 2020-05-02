【金蛋不再】迪士尼主題公園盈利恐跌逾90%

迪士尼的有線電視頻道近年不斷流失客戶，同時大舉投資串流服務Disney+，主要靠主題公園支撐大局，提供穩定的盈利，但新冠肺炎疫情下，分析員估計有關業務今年的盈利貢獻可能大跌92%。

迪士尼主題公園業務去年錄得67.6億美元經營溢利，增長11%，貢獻是各業務之冠，該部門原先主管Bob Chapek今年2月才獲擢升，接替艾格出任集團行政總裁。

迪士尼將於下周二(5日)公布上季業績，受疫情拖累，市場料消費及主題公園業務的利潤將減少5億美元或以上。為降低成本，迪士尼已要求約10萬名員工，主要是主題公園的職員放無薪假。

瑞士銀行分析員John Hodulik表示，去年到訪迪士尼主題公園的人次達8,300萬，估計今年將跌一半，有關部門的盈利今明兩年可能分別只有5億及2億美元。他並警告，疫情的影響或延續數年，直至疫苗廣泛使用，盈利才重返疫情前水平。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200