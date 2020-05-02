【撈底王】挪威主權基金掃美股　狂吸郵輪石油股

新冠肺炎疫情觸發市場恐慌，美股及環球市場3月跌至谷底，但規模1萬億美元的挪威主權基金卻人棄我取，狂掃美股及全球其他國家股票，包括受疫情嚴重打擊的能源及旅遊股。

據最新申報文件顯示，自3月中以來，挪威主權基金買入7間美國上市公司至少5%股權，包括郵輪公司嘉年華集團。此外，挪威主權基金亦把澳洲礦業公司必和必拓、蜆殼石油的持股水平倍增，後者由去年底的2.55%升至3月24日的5%。

能源顧問公司Global Change Associates主席Peter Fusaro指出，市場過去3、4個月十分波動，但認為挪威主權基金進行長遠投資，亦指蜆殼並非只有油氣資產，並為未來發展乾淨能源。

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