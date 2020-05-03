曜熊理財：美國基金仍有下跌空間

美國經濟顯著惡化，經濟活動大幅萎縮，失業率飆升及家庭和企業支出大幅下降。油價脫離低位，但很多企業將受到衝擊，企業可能開始破產，如果股市下跌，作為避險貨幣的美元可能上漲，美國股市短期反彈，但並不穩定。

美國聯儲局將公布4月利率決議，市場廣泛預計央行維持基準利率不變，不過可能會作出一些政策轉變，以在新冠肺炎疫情危機期間指引市場和經濟，可能做出的轉變，旨在降低較長期利率水平。

聯儲局實施有史以來最激進的刺激計劃，為穩定暴跌的股市以及即將來臨的經濟大蕭條，當局從3月開始進入瘋狂印錢的模式，截止到4月23日，聯儲局的資產負債規模已高達6.62萬億美元。

由於聯儲局迫切需要盡快提供強而去有力的前瞻指引承諾，以加強經濟強勁復甦的預期，並通過支撐通脹預期降低實際利率，以及說服企業通過聯儲局的信貸市場計劃增加借款及而不是降低成本，同時對市場保持觀望態度。

近期美國金融市場明顯轉好，但最近由於油價的下跌，市場再度緊張，美國市場的風險仍然比較大，比如企業債的違約風險、房利美等資產負債表惡化的風險。此次疫情帶來的經濟影響將再有可能打擊市場，美國基金仍有再次下跌空間。

曜熊理財策略董事馬煒喬