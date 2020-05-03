郭家耀：新能源汽車行業發展機會多　前景樂觀

為支持新能源汽車產業高質量發展，做好新能源汽車推廣應用工作，促進新能源汽車消費，財政部、工信部、科技部、發改委發布關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知。值得關注的是，新政策將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。平緩補貼退坡力度和節奏，原則上2020至2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10、20及30%。

為加快公共交通等領域汽車電動化，城市公交、道路客運、出租、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，2020年補貼標準不退坡，2021至2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10及20%。原則上每年補貼規模上限約200萬輛。

通知指出，從2020年起，新能源乘用車及商用車企業單次申報清算車輛數量，應分別達到10,000及1,000輛；補貼政策結束後，對未達到清算車輛數量要求的企業，將安排最終清算。新能源乘用車補貼前售價須在30萬元人民幣以下，為鼓勵「換電」新型商業模式發展，加快新能源汽車推廣，「換電模式」車輛不受此規定。

同時，將當前對燃料電池汽車的購置補貼，調整為選擇有基礎、有積極性、有特色的城市或區域，重點圍繞關鍵零件的技術攻關和產業化應用開展示範，中央財政將採取「以獎代補」方式對示範城市給予獎勵。爭取通過4年左右時間，建立氫能和燃料電池汽車產業鏈，關鍵核心技術取得突破，形成布局合理、協同發展的良好局面。政策扶持下，新能源汽車行業將有更多發展機會，前景樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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