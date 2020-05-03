葉尚志：中興通訊可趁低吸納
2020年05月03日 08:45
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(Getty Images圖片)
歐美有解封防疫重啟經濟，內地兩會也確定在5月下旬召開，都是令到市場氣氛保溫推升的消息因素。然而，全球股市已反彈修正1個月，相信也將面對新一輪挑戰，最新公布的美國首季國內生產總值(GDP)就收縮4.8%，估計對於已彈高的股市會帶來調整壓力。走勢上，恒指目前的好淡分水線在24,200點，以中短線策略來說，現階段水平還是建議要多加注意操作節奏，未許過分積極看好。
中興通訊(00763)公布首季業績，純利有7.8億元人民幣，按年下跌9.58%，但毛利率為39.34%，延續改善趨勢。業績公布後，加上市場對於被美國調查的陰影未散，該股股價因而出現回整，但建議可以關注趁低吸納的機會。事實上，在疫情受控後的提振經濟政策中，新基建包括5G基建的鋪設，將會是重點項目。而在最新的國務院常務會議中，再次指出要加快信息網絡等新型基礎設施建設，推動產業和消費升級。建議可於現水平逐步趁低吸納，止蝕於18.5港元，目標看28港元。
第一上海首席策略師葉尚志
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