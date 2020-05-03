葉尚志：中興通訊可趁低吸納

歐美有解封防疫重啟經濟，內地兩會也確定在5月下旬召開，都是令到市場氣氛保溫推升的消息因素。然而，全球股市已反彈修正1個月，相信也將面對新一輪挑戰，最新公布的美國首季國內生產總值(GDP)就收縮4.8%，估計對於已彈高的股市會帶來調整壓力。走勢上，恒指目前的好淡分水線在24,200點，以中短線策略來說，現階段水平還是建議要多加注意操作節奏，未許過分積極看好。

第一上海首席策略師葉尚志

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