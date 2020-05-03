陳鳳珠：港股後市走勢仍反覆

港股近日於20天線有支持，並挑戰3月份的下跌裂口底部24,600點水平。由於內地股市因假期休市，而港股通南下交易將於5月6日才恢復，料欠缺內地資金的支持下，港股走勢仍然反覆。

近期港匯持續走強，金管局已多次於市場承接美元沽盤，令香港銀行體系結餘增加至逾800億港元水平。而早前金管局宣布分4次減發外匯基金票據，總計可向香港銀行體系結餘注入200億元的流動性，但此舉將保留彈性。不過，相信香港銀行體系結餘或會維持穩定，而香港與美國息差存在一段距離，有望吸引資金流入。倘若資金逐步流入股市，或有機會支持港股後市表現。

內地方面，國務院將普惠金融在銀行業金融機構分支行綜合績效考核指標中的權重提升至10%以上，以鼓勵增加小微信貸的投放。同時亦提出將中小銀行的撥備覆蓋率監管要求階段下調20個百分點，以釋放更多信貸資源服務實體經濟。今年首季，據中銀保監的資料，內銀的不良貸款率上升0.06個百分點至2.04%，預期次季內銀的不良貸款仍有機會上升。但目前內地的經濟活動已逐步恢復，料銀行的整體不良貸款仍然可控。

除此之外，內地各省亦陸續增加財政政策扶持力度，廣東省財政安排12億元人民幣支持展開2020年汽車下鄉專項行動，亦安排5.8億元人民幣支持展開2020年家電下鄉專項行動，促進農村家電更新換代，消費升級。預期其他省份或會繼續出台促進消費政策，為經濟發展帶來支持。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)