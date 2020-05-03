陳樂怡：比亞迪目標價52元
2020年05月03日 09:15
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由於歐洲多國包括西班牙以及意大利，加上美國一些洲份，已經開始逐漸取消一些社交距離措施，刺激環球股市進一步回升。其中，納指更創下3月6日以來的高位，並升破100天平均線。然而，美國新確診人數仍然不少；此外，德國允許部分行業重新營業，傳染率0.7回升至1.0。市場仍然對解封的進度存有保留。
由於香港新冠肺炎疫情連續數日零感染，再加上歐美股市偏好，港股過去幾個交易日上升，恒指一度突破50天平均線。然而，大市整體成交量減少，動量不足，升勢主要集中於落後的二、三線股。事實上，新冠肺炎對經濟的影響逐漸浮現，目前市場對於重啟經濟的展望，可能過分樂觀，投資者現階段不宜高追。恒指阻力上移至25,000點。
深圳創業板改革並試點註冊制方案正式出台，中證監不再受理創業板IPO申請，將由深交所接手負責。深交所將制訂具體的多元包容的上市條件，並支持已盈利且具有一定規模的特殊股權結構企業、紅籌企業上市。最新公布的創業板註冊制改革方案，將帶來IPO投資門檻降低、上市程序更市場化、以及企業上市排隊時間縮短等，有利新興產業發展。預期未來將有更多國內公司在A股市場集資，帶動國內投資銀行進一步增長，劵商將是主要受益者。其中，投資者可以累積優質券商股，例如中金(03908)、中信証券(06030)和HTSC(華泰証券)(06886)。
個股推介方面，比亞迪(01211)受疫情拖累，首季汽車銷量大跌，盈利按年大跌85%至1.13億元人民幣(下同)，仍符合預期。公司展望上半年盈利介乎16億至18億元，按年增長10至23.8%，意昧第2季業績強勁反彈，優於市場預期。次季表現反彈，主要由於新能源汽車成本持續下降及銷量回升，再加上手機部件業務市場份額提升，口罩生產亦提升盈利能力。公司新一代電池前景可期，半導體業務兼具分拆概念。目標價52元，止蝕價42元。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
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