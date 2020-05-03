陳樂怡：比亞迪目標價52元

由於歐洲多國包括西班牙以及意大利，加上美國一些洲份，已經開始逐漸取消一些社交距離措施，刺激環球股市進一步回升。其中，納指更創下3月6日以來的高位，並升破100天平均線。然而，美國新確診人數仍然不少；此外，德國允許部分行業重新營業，傳染率0.7回升至1.0。市場仍然對解封的進度存有保留。

由於香港新冠肺炎疫情連續數日零感染，再加上歐美股市偏好，港股過去幾個交易日上升，恒指一度突破50天平均線。然而，大市整體成交量減少，動量不足，升勢主要集中於落後的二、三線股。事實上，新冠肺炎對經濟的影響逐漸浮現，目前市場對於重啟經濟的展望，可能過分樂觀，投資者現階段不宜高追。恒指阻力上移至25,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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