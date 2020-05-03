鄺紫珊：疫情催生線上消費行業投資機會

新冠肺炎疫情改變生活形態，居家辦公及線上消費已成為各地人民生活及企業的營運模式，這段時間市場對於雲端相關服務的需求隨之急促增加。經歷這次疫情的衝擊，預期將加速消費行業的營運走向雲端化，及增加對數據中心(Data Center)的需求。若未來疫情放緩，線上消費業務佔比仍將持續上升，投資者可多加注意線上消費行業的投資機會。

是次疫情讓全球企業陷入困境，供應鍵中斷，雖然預期美國很多大型企業的財報將會相當慘淡，但預期疫情將使電商、物流業等行業相對受惠。自疫情爆發以來，回顧各類行業表現，線上消費相關產業如影音串流業者Netflix、雲端服務業者微軟、電商消費龍頭亞馬遜，以及虛擬會議的ZOOM等，在疫情期間業績不減反增，而股價也不受疫情影響而反彈上升。

以Netflix為例，市民留在家中時間多了，增加在家欣賞電影的時間，訂閱戶也因此增加不少。根據Netflix公布最新第1季的財報，調整後每股盈餘為1.57美元，營業收入為57.7億美元，這主要是受惠於疫情居家令，付費消費人數按季新增1,577萬人，遠高於公司預期720萬人，大幅優於市場預期。另外，亞馬遜也增聘人手，以配合線上服務增加可供銷售商品的種類。

疫情讓全球的經費模式迅速轉變，串流影音媒體、網上遊戲、電商消費，以及虛擬會議等需求急促提升。以往的線下購物支持者也因疫情增加對電商服務的消費，日後即使不再需要社交距離，也養成線上消費習慣，預期線上消費業務佔比將持續上升，故可持續留意疫情下新消費形態所衍生的投資機會。

另外，疫情擴大，在家工作及遙距教學成為趨勢，也對電腦硬軟件及伺服器建置等商機倍增，讓遠端辦公、遠距醫療以及教育等應用場景增加對雲端的需求，故預期相關行業的業績將帶來增長。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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