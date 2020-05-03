鄭勤龍：平安好醫生短期沽壓不輕

平安好醫生在環球疫情期間，股價由本年3月19日56元築底後開始扶搖直上，於4月22日最高曾高見123.3港元，升幅約有120%，因此若然該股借勢回吐，其下跌的幅度實不能輕視。

「革」卦的本意為變革，引伸為政策上的改變，因此「革」卦的出現，往往很可能便是股票走勢轉向的信號。

近日多國疫情已現緩和迹象，而且部分國家已開始有解封的具體計劃，因此很可能會對平安好醫生這種在線上提供醫療及健康服務的公司股價不利，在上一個交易日，其股價已跌穿10天移動平均線，收報107.4元。若然在未來數個交易天仍未有重拾升勢，大戶很可能便會趁勢出貨。

玄學金融家鄭勤龍

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