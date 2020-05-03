【巴郡股東會】股神承認「犯錯」　沽清美國四大航企股票

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，旅遊航空業更是重災區。股神巴菲特在投資旗艦巴郡的股東大會中表示，航空公司業務發生了重大變化，未來前景不那麼明朗。

因此，巴菲特指已清倉美國四大航空公司——美國航空、達美航空、美國西南航空和聯合航空的全部股份。巴郡於去年12月所持四大航空股的價值超過40億美元。

他補充說，在評估航空公司股票時，犯了一個「可以理解的錯誤」(understandable mistake)，並指不知道從現在起3至4年後，航空需求是否能會恢復至去年的水平。由於未來前景模糊，尤其是旅遊、航空、郵輪、酒店行業的影響巨大，他提醒現在要購買航空公司股票風險更大。

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