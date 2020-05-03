【星期一．炒啲乜】中美貿戰烽煙恐再起　後市點部署？

一波未平一波又起，正當新冠肺炎疫情持續重創全球經濟之際，美國總統特朗普直指疫情令人無法接受，威脅對中國徵收新關稅，市傳華府正討論報復中國的一系列選項；美股上周五(1日)全線下挫2至3%。

本周中美將分別公布進出口數據，市場關注疫情拖累下，對兩大經濟體帶來的衝擊力度有多深，另外亦要留意美國將公布新一輪的失業數據。

「五窮月」正式展開，企業繼續公布季績，重磅股香港交易所將於周四(7日)披露業績。投資者不妨參考以下財經專家的分析及建議，捕捉入市機會。

1、【鄺紫珊：疫情催生線上消費行業投資機會】

2、【陳鳳珠：港股後市走勢仍反覆】

3、【曜熊理財：美國基金仍有下跌空間】

4、【郭家耀：新能源汽車行業發展機會多 前景樂觀】

5、【葉尚志：中興通訊可趁低吸納】

6、【潘梓生：油價正常化路遙遙】

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