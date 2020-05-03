【星期一．炒啲乜】中美貿戰烽煙恐再起　後市點部署？

2020年05月03日 10:00
  • 東網電視
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    一波未平一波又起，正當新冠肺炎疫情持續重創全球經濟之際，美國總統特朗普直指疫情令人無法接受，威脅對中國徵收新關稅，市傳華府正討論報復中國的一系列選項；美股上周五(1日)全線下挫2至3%。
    本周中美將分別公布進出口數據，市場關注疫情拖累下，對兩大經濟體帶來的衝擊力度有多深，另外亦要留意美國將公布新一輪的失業數據。
    「五窮月」正式展開，企業繼續公布季績，重磅股香港交易所將於周四(7日)披露業績。投資者不妨參考以下財經專家的分析及建議，捕捉入市機會。
    1、【鄺紫珊：疫情催生線上消費行業投資機會】
    https://bit.ly/35srZ2D
    2、【陳鳳珠：港股後市走勢仍反覆】
    https://bit.ly/35ql6ic
    3、【曜熊理財：美國基金仍有下跌空間】
    https://bit.ly/2VVDPzp
    4、【郭家耀：新能源汽車行業發展機會多　前景樂觀】
    https://bit.ly/3ffoGR8
    5、【葉尚志：中興通訊可趁低吸納】
    https://bit.ly/2zHNAs3
    6、【潘梓生：油價正常化路遙遙】
    https://bit.ly/3aYS7mS
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