陳茂波：香港經濟情況堪憂　內需、出口及投資難有起色

財政司司長陳茂波發表網誌，指香港經濟正處於深度的衰退。回看1998年，本港受亞洲金融風暴打擊，第三季的本地生產總值(GDP)按年收縮8.3%。約十年後到2009年，受環球金融海嘯衝擊，本港第一季GDP負增長7.8%。今年，在暴力衝擊與疫情接連打擊下，即將公布的第一季GDP按年增長預測將會更差，且是連續第三季度的萎縮，情況令人擔憂。

他指出，目前還須小心持續做好防疫，意味着本地經濟活動只能有限度逐步恢復，而歐美等地經濟仍受疫情拖累而疲弱難興。國際貨幣基金組織(IMF)預測今年環球經濟將收縮3%，單計美國和歐洲，收縮幅度分別預測為5.9%及7.5%。環球市場正面對也許是自上世紀30年代經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。因此，拉動本港經濟的三大指標，包括內部需求、出口及投資，暫難有顯著起色。

當局把今年的經濟預測大幅向下修訂，最新估計為負增長4%至7%，遠差過2月中時原先估算的負增長1.5%至微增0.5%。如果疫情發展以至外圍帶來的壓力，令經濟萎縮幅度靠近預測的下限，這將是香港經濟自60年代有紀錄以來最差的一年。因此，當局透過財政預算案及兩輪的防疫抗疫基金，推出規模合計約2,900億元的措施，支援巿民及企業應對難關。

陳茂波稱，在預算案中提出向全港合資格市民每人發放1萬元，有超過20家銀行將會參與協助發放款項，有個人銀行戶口的市民，可透過電子方式申請，既可省卻文書處理時間，亦可較快收到錢。他呼籲還未有個人銀行戶口的市民，宜考慮盡快在銀行開設個人帳戶。按照目前的時間表，當局6月底將接受合資格的市民登記，7月中開始現金到手，估計8月底大部分申請人可收到款項。

他相信，如果疫情受控的良好趨勢能持續，對不同行業的限制措施逐步放寬，屆時市民大眾一起增加消費，相信可為打工仔及中小企業帶來收入的改善，並讓各行各業逐步重拾生氣。

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