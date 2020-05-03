【巴郡股東會】股神：現在是買股好時機　油企未來恐會...

股神巴菲特有句名言：「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」。過去巴菲特都有在大跌市期間出手撈底；據財報顯示，在美股跌至3月份谷底時，巴菲特凈投入資本僅35億美元，其中巴郡更支付了17億美元用於回購公司AB股，巴菲特的現金儲備已比最近流入股市的資金更多。

巴菲特認為，現在還是買入股票的好時機，但要做好長期應對疫情的準備，因為可能買了還會下跌。他稱，目前30年期國債收益率只有1%，通脹只有2%，長期來看股票的回報會比國債高。「只要你把股票當作投資，而不是賭博工具，則會是非常穩健的投資。」

他提醒投資者分散投資較好，要注意不應該借錢炒股。「當發生當前疫情大流行之類的事情時，人們事先很難預料，這就是為甚麼你永遠不要借錢投資的原因。」

在疫情下導致某些行業衰退，巴菲特表示，也許這些行業內的顧客會有其他消費習慣，不再使用這些產品了，這些行業以前就有過問題，但現在的問題更大。他舉例，如報紙業在疫情之前，其廣告、銷售量、發行量都已下降，疫情後這情況更嚴重。汽車業也一樣，現在疫情令車廠也不在報紙上賣廣告。

對於近期油價勢波動，巴菲特直言油價有風險，石油公司也有很大的風險。他指，油價每桶20美元讓油企沒辦法進行下去，鑽井活動會下降。如果油價一直處於低位，將會有大量的不良能源貸款，將不能夠想像股權持有者會如何。

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