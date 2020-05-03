【巴郡股東會】芒格罕有缺席　神的接班人好可能係佢？

年屆90歲的巴菲特接班人選一直是市場焦點。是次股東大會中，巴菲特60年的搭檔芒格沒有現身，取而代之伴隨巴菲特的是副主席埃布爾(Gregory Abel)，接班人或者已呼之欲出。

巴菲特表示，「芒格沒有坐在場，使這個感覺不像是次年會」。但他指芒格狀態很好，將會在2021年年會回歸，而另一副主席賈殷(Ajit Jain)則沒必要從紐約出發參加會議。

現年60歲的埃布爾於1992年加入巴郡，2018年被升任至副主席一職。此前他曾擔任巴郡能源公司的董事長兼行政總裁。多年來，埃布爾和賈殷一直被外界視為最有可能的兩位接班人。

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