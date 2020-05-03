【五窮月來臨】股市見底了嗎？歷史這樣說...

外國傳媒報道，有關於美股今波跌浪是否已在3月23日見底，一直是華爾街熱門討論話題，但據金融機構Bespoke Investment Group數據顯示，按照過往標指的熊市經驗，美股很有可能會再次測試3月低位。

數據顯示，道指自3月23日的低位迄今回彈近28%；標指自低位上漲27%；納指亦自低位上漲26%。回看自1928年以來的25個熊市，其中近六成熊市的標指之後都要再回試低位。若只看1928年至1940年的11個熊市，其中9次標指都要回試低位。

舉例來說，在上世紀1930年代「經濟大蕭條」的第一個熊市期間，標指在58天內勁跌44%，後來反彈兩成，符合「牛市」準則，但好景不常，338天之後，標指再跌破低位，隨後幾年依然積弱，不斷走下坡。

因此，面對近期股市大幅反彈，市場人士仍是呼籲投資者應謹慎。其中，美國銀行表示，在經濟面臨衰退風險、且股市下跌超過30%時，至少需要6個月以上才有可能見底。

事實上，由於疫情造成全球經濟衰退，並導致消費者財富萎縮，即使疫情獲得控制，消費者的購物行為仍將趨於保守，並傾向重新累積失去了的財富，故預期消費需求回升的速度將會較為緩慢。

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