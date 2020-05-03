新冠肺炎：巴克萊暗示「在家工作」模式將延續至疫情後

新冠肺炎疫情下不少企業讓員工「在家工作」，英國巴克萊銀行(Barclays)行政總裁Jes Staley稱，7,000人在同一棟辦公室工作的情景，有可能成為「過去式」，意味着「在家工作」機制在疫情過後可能延續。

外媒報道，目前巴克萊多數員工都已啟動「在家工作」機制，Staley早前在第一季財報發布會上表示，對於布點策略將會有長期性的調整。他提到，社交距離的措施將影響員工重回辦公室工作的狀況，例如一部電梯現在只能有兩個人等。

報道指，作為英國最大的銀行業者之一，Staley的說法已經反映了當今商界領袖有意思考永久改變當前工作模式的可行性。不過報導也提到，相較於巴克萊等英國銀行業仍集中在倫敦金融城，很多國家的銀行業者已不選擇市中心的辦公大樓，反而將辦公室轉移於其他地方。

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