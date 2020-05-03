新冠肺炎：美國港口出現汽車海上漂流奇景　原因係...

繼原油因陸地儲油地方不足而儲存在油輪上，外媒報道指，汽車業目前亦遭遇相同的奇特景象。

外媒報道，由於新冠肺炎疫情重創美國經濟，3月份美國汽車銷售暴跌近40%，經銷商普遍暫時關閉，導致大量汽車滯銷加上不能運出去，只能暫時停在港口。今年3月底至4月初，一艘載有2,000輛日產新車的貨輪從日本駛離，但4月24日快到洛杉磯港的時候，船長卻被要求下錨。船上的船員及汽車被逼在海上漂流約一星期，至29日才獲准進港卸貨。

有見及此，部分船班已經取消，而到港的汽車目前要跟冷藏空間及海軍基地借車位來停放，豐田汽車則指已租下運動場以備不時之需。

市調機構IHS Markit估計，今年美國汽車銷售將衰退27%至1,250萬輛，是2010年以來的最低。洛杉磯近郊的懷尼米港行政總裁Kristin Decas表示，在汽車銷售前景暗淡，當地的汽車物流公司已裁員80%，至於懷尼米港則因有進口大量熱帶水果而暫時躲過一劫。

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