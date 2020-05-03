【全球攬炒】經濟新衝擊！有工人無訂單　內地恐爆裁員潮

中國政府積極推動復產復工，冀挽救受疫情重創的經濟，但外媒報道，有內地廠商指由於沒有訂單，因此要求工人延長休假，剛展開的五一長假開始可能要持續兩個月甚至更長。

疫情繼續肆虐歐美等地，深圳鞋廠李老闆透露，有的買家3月、4月開始取消單，有的要求延後出貨，有的直接說訂貨不要了。他指，工廠沒有訂單就不會生產，周圍部分鞋廠更直接讓工人放假，5月及6月都不用上班。

在鄭州經營3家手機零件工廠的羅老闆稱，他算是蘋果公司的下游廠商，3月訂單按年下滑至少7成，3月直接請還困在家鄉的工人不用回廠。

在全球減單衝擊下，中國工廠為了生存紛以裁員、減薪、無薪假或不讓工人加班等方式應對。李老闆稱，不加班對農民工收入影響很大，每月基本收入可能只剩下兩千多元人民幣。在這種情況下很多人選擇離職。中國的農民工群體約有2.91億人。

報道引述分析稱，中國經濟今年第一波衝擊來自中國的疫情，第二波來自海外訂單減少，第三波將是前兩波疫情造成企業倒閉、消費降低和大幅失業的惡性循環。瑞銀集團早前估計，中國正面臨20多年來最糟的就業市場，今年3月底，中國服務、製造和建築業中約有7,000萬至8,000萬人失去了工作或沒有上班工作。

內地早前公布的數據或反映全球疫情正打擊中國製造業。中國4月份官方製造業採購經理人指數(PMI)按月回落至50.8；財新中國4月PMI則重陷收縮區間。

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