【五窮月來臨】星級交易員：油價難再「見負」　亦難V彈

外國傳媒報道，美國明星級石油交易員，創辦對沖基金而在2017年退休的Andy Hall表示，看到油價跌到負數是「相當令人震驚」，但「不太可能」看到紐約期油再次跌到零以下。

雖然他估計難再「見負」，但原油市場要V形反彈亦是個大問題，「人們會多快恢復到常態？也許某程度上答案是永遠不會！」因此，他預計全球石油需求會出現重大重整。

現在有一種看法是，隨着生產關停，鑽機數量減少，未來石油供應的投資下降，有可能為未來潛在的供應減少創造條件。不過，同樣地，所有被叫停的產能並不會消失，可能一直在那裏，而且可以很快地恢復生產。因此，他認為油價難以V彈。

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