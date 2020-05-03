減價帶動交投！上月甲廈錄6宗買賣　近4個月最多

疫情衝擊寫字樓市場，但部分業主願意減價沽貨，推動指標甲廈的成交量上升。數據顯示，4月份指標甲廈錄得6宗買賣個案，創下近4個月新高水平，較3月份的2宗顯著回升。不過，期內成交面積略為減少至1萬平方呎，按月下跌約51%，反映4月份的甲廈買賣以中小單位為主導。

雖然交投略為反彈，但這已經是50大甲廈連續第9個月錄得個位數成交，反映整體市場氣氛仍然比較弱。

上月的甲廈買賣以九龍區為主，並全數位於東九龍，共佔5宗成交，成交面積共錄8,365方呎，當中3宗屬呎價1萬元以下的買賣，顯示4月份的整體成交量錄得反彈，是主要由於中小單位業主減價而帶動。至於餘下1宗則位於上環信德中心。

另外，上月共有45座大廈錄得零成交，數字為4個月新低。上月錄得成交的大廈，除了信德中心之外，還包括觀塘寧晉中心、觀塘萬兆豐中心、九龍灣恩浩國際中心，以及九龍灣企業廣場1期。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，疫症大流行令環球經濟轉差，部分看淡後市，或急需套現的業主或企業，因而減價沽售物業，個別業主更以蝕讓價賣出單位，這吸引到有意趁低吸納的業主入市，並帶動成交量回升。

他續指，近日香港的疫情有好轉的跡象，相信稍後睇樓量可望回升，帶動市場氣氛回暖。他認為，隨着疫情好轉，加上市場已經累積一定購買力，相信第三季商廈市場的成交量或會出現「報復式反彈」。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200