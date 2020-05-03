比特幣今年累漲逾兩成　分析：較黃金優勝全因...

美國加密貨幣交易所Coinbase發表報告表示，受新冠肺炎疫情衝擊，黃金最近供應緊張，而由於比特幣不依賴實體供應鏈，相對於黃金具有明顯的優勢，並在全球範圍內具有優越的可獲取性。

今年以來，比特幣和黃金分別累漲逾20%和12%。據CryptoCompare數據，比特幣最新報9,073美元，升近3%；現貨金上周五(5月1日)收報1,700.4美元。

報告內提到，由於黃金供應鏈中斷，導致不同市場之間的稀缺程度不同，全球黃金市場最近出現價格差距，紐約和倫敦的金價相差約4.5%，而為應對供應短缺，澳洲南部的伯斯鑄幣廠(Perth Mint)最近就增加黃金的產量，至少有1.1萬根金條被運往紐約。

Coinbase表示，儘管黃金精煉廠、礦商和供應鏈已被中斷，但「比特幣的核心協議仍按原定計劃運行」，最近幾周比特幣的算力正接近歷史新高水平。Coinbase指，比特幣將會像黃金一樣稀缺，且具有可遠程傳送的獨特性質。隨着礦商和精煉廠中斷，根據最近幾天的算力測量，比特幣的全球挖礦生態系統似乎很有彈性。