新股專輯：生科股開拓藥業傳籌近20億　5月下旬掛牌

已通過上市聆訊的開拓藥業將於短期內招股，據消息人士透露，其集資規模介乎2億至2.5億美元(約15.6億至19.5億港元)，並計劃5月下旬掛牌上市。

消息指，開拓藥業是次引入珠海市格力集團旗下投資平台格力金控為基礎投資者，並認購1億美元等值股份，佔集資規模近50%。值得留意的是，這亦是格力金控首次以基投身份參與香港新股發行。

該公司是主要研發癌症藥物，包括潛在同類首創(First-in-Class)及同類最佳(Best-in-Class)藥物，目有5種在研藥物，其中用於轉移性乳腺癌的藥物普克魯胺正，在中國進行三期臨床試驗，計劃於2020年提交新藥申請(NDA)。其2019年度虧損2.32億元人民幣(下同)，按年擴大1.14倍；研發開支按年增加1.29倍至2.14億元。

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