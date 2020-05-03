新冠肺炎：受惠海空停擺　4月鐵路運輸創紀錄

外國傳媒報道，在國際海運及空運航班大減下，為盡快恢復國際貿易往來，「中歐班列」起了國際運輸重任。

內地國家鐵路集團表示，自疫情發生以來，「中歐班列」加強運作，全力承接空運及海運轉移的貨源，優先運輸國際合作的防疫物資，實現逆勢增長。

國鐵集團統計，今年4月「中歐班列」總開行數量達979列，加上去程和回程班列開行數量等3項指標，均創單月最高紀錄；1至4月，「中歐班列」共開行2,920列、發送貨物26.2萬標準貨櫃，按年分別增長24%及27%。

4月以來，內地出口防疫物資明顯快速增長，日均出口額從4月上旬約10億元增至30億元以上，一個月內增長逾3倍。據內地海關總署統計顯示，3月1日至4月30日，共驗放出口主要防疫物資價值712億元人民幣。

所謂「中歐班列」，是往來於中國與歐洲，以及一帶一路沿線各國的集裝箱國際鐵路聯運班列。「中歐班列」的運行時間比海運約節省3/4，價格約為航空的1/5。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200