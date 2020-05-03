創業集團附屬質押股份　遭貸款人轉讓

根據貸款協議，該債務須於2021年4月16日償還，而該債務已以Vimab全部已發行股份作為抵押。按照貸款合同，該基金有權要求立即全數償還該債務。

最近，公司獲悉該基金已執行該質押，並於2020年4月7日左右，在未有Vimab持股公司或公司簽署文書情況下，將所有質押股份轉讓至該基金指定的一間公司。

公司現正尋求法律意見，以了解根據該項貸款協議，該基金是否有權以上述方式執行該質押，以及質押股份的轉讓是否合法。

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