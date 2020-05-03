疫情緩和！十大屋苑周末31宗成交　7年最旺

新冠肺炎疫情漸見緩和，市場購買力開始釋放，中原地產指出，十大屋苑在周六、日(5月2、3日)錄得31宗成交，按周大增41%，並創自2013年5月後，7年來交投量最多的周末。綜觀4天長假期(4月30日至5月3日)，該批屋苑共錄75宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港連續14天無本地感染個案，市民預期疫情逐漸受控，近日市場氣氛改善，經濟活動陸續恢復，買家入市心態亦轉強，多日假期樓市交投十分活躍。市民普遍認為樓價已完成尋底，怕遲買會貴，紛紛加快入市。

該行伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊於4天長假期市況非常暢旺，共錄10宗成交，買家入市態度積極，市價盤及低市價盤基本上短時間內已獲承接，現時業主提供約3%議價空間。期內成交包括景湖居6座低層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，以488萬元易手，實用呎價11,041元。

該公司楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園睇樓氣氛熱鬧，4天假期合共錄得8宗成交，周六、日佔3宗，其中N座低層10室，實用面積466方呎，兩房間隔，以876.8萬元成交，呎價18,815元。

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