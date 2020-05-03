【港股前瞻】五窮月殺到！券商估今次跌浪恐見2萬點
2020年05月03日 19:36
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正當港股嘗試收復3月中下跌裂口之際，中美關係又轉趨緊張，港股美國預託證券(ADR)上周五(5月1日)普遍急瀉，預示恒生指數周一(4日)復市恐暴瀉近千點。中外資投行均對港股後市不樂觀，事關經濟前景堪憂，港股早就有回調壓力，建銀國際更預警恒指直至7月會反覆尋底，這次底部恐在20,000點！
市場早已注視美國總統特朗普可能為新冠肺炎蹂躪美國而向中國報復，日前他果然威脅向中國貨加徵關稅，並不諱言1月中才簽訂的中美首階段貿易協議「已成次要」。港股ADR上周五應聲急瀉，騰訊控股(00700)收報396.29元，比香港上周三(4月29日)收市價低20.71元；香港交易所(00388)收報240.73元，較港低11.27元。若按比例計，相當於恒指瀉995點。
建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利坦言，港股5月會「再窮過」，中美貿易戰硝煙再起只是提早及加速跌勢而已，建議投資者把握任何反彈減磅，短線炒作可免則免。他指，港股上月在低成交下窄幅上落，反映升浪在25,000點左右已無以為繼，原因是美國科技股首季業績有壓力，令3月起引領港股回勇的科技板塊乏力再上，之後被炒上的中資銀行股亦難寄厚望。
事實上，歐資券商瑞銀估計，即使政府出招吸收銀行壞帳，中國銀行業盈利今年恐史無前例地倒退近四成。評級機構標準普爾早前亦估計，若公共衞生危機揮之不去，中國壞帳恐增加5.6萬億元人民幣。
趙文利續指，港股上市公司多數只公布中期和全年業績，7、8月出爐的「中期業績才最痛苦」，因為它更反映疫情對全球經濟的打擊，換言之，企業放榜前大市會因為有關憂慮再跌過。就算恒指傳統上在預測市盈率跌至9倍左右見底，惟券商往後會陸續調低盈利預測，導致這次「盈利底」會降至20,000至20,500點，更何況中美貿易摩擦再度升溫會損害港股估值。
3月中曾警告「撈底好危險」的瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘亦估計，港股「五窮月」恐再度尋底，原因是市場之前對環球經濟復甦速度過於樂觀。即使歐美經濟活動即將重啟，惟疫情打擊民眾收入及消費意欲，內地製造業則會面臨外需減少及訂單不足所引發的第二波衝擊，因此環球經濟下半年未必能挽回首季的損失，全年恐收縮1.5%。
邵志銘認為，環球央行大開水喉救經濟令市場熱錢充裕，惟投資者仍信心不足，認為上市公司首季盈利和前景均不理想，資金遂流入債市多於股市，預期恒指先要跌至22,800點始有初步支持。
趙文利亦指，次季環球經濟數據恐比市場預期更不濟，原因是美國重啟經濟活動始於餐飲等仰賴人流的服務性行業，不同於中國從工廠開始，萬一疫情翻發，擴散起來恐比中國嚴重。另邊廂，中央早在「兩會」前已公布不少刺激措施及政策轉趨寬鬆的訊號，後續驚喜恐怕有限；市場還要觀望疫情及油價暴瀉可能觸發的信貸風險，其中惠譽日前調低了意大利的主權信貸評級。
選股方面，邵志銘認為，零息環境下，可穩定派息的公用股具防守能力；又謂部分油股可以冷敲，因為財政健康者或有機會以低價進行併購，繼而擴充業務。醫藥及科技股雖說能受惠內地經濟轉型，長遠投資價值仍高，惟疫情難免削弱民眾消費能力，不利短期盈利。
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