【港股前瞻】五窮月殺到！券商估今次跌浪恐見2萬點

正當港股嘗試收復3月中下跌裂口之際，中美關係又轉趨緊張，港股美國預託證券(ADR)上周五(5月1日)普遍急瀉，預示恒生指數周一(4日)復市恐暴瀉近千點。中外資投行均對港股後市不樂觀，事關經濟前景堪憂，港股早就有回調壓力，建銀國際更預警恒指直至7月會反覆尋底，這次底部恐在20,000點！

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利坦言，港股5月會「再窮過」，中美貿易戰硝煙再起只是提早及加速跌勢而已，建議投資者把握任何反彈減磅，短線炒作可免則免。他指，港股上月在低成交下窄幅上落，反映升浪在25,000點左右已無以為繼，原因是美國科技股首季業績有壓力，令3月起引領港股回勇的科技板塊乏力再上，之後被炒上的中資銀行股亦難寄厚望。

事實上，歐資券商瑞銀估計，即使政府出招吸收銀行壞帳，中國銀行業盈利今年恐史無前例地倒退近四成。評級機構標準普爾早前亦估計，若公共衞生危機揮之不去，中國壞帳恐增加5.6萬億元人民幣。

趙文利續指，港股上市公司多數只公布中期和全年業績，7、8月出爐的「中期業績才最痛苦」，因為它更反映疫情對全球經濟的打擊，換言之，企業放榜前大市會因為有關憂慮再跌過。就算恒指傳統上在預測市盈率跌至9倍左右見底，惟券商往後會陸續調低盈利預測，導致這次「盈利底」會降至20,000至20,500點，更何況中美貿易摩擦再度升溫會損害港股估值。

3月中曾警告「撈底好危險」的瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘亦估計，港股「五窮月」恐再度尋底，原因是市場之前對環球經濟復甦速度過於樂觀。即使歐美經濟活動即將重啟，惟疫情打擊民眾收入及消費意欲，內地製造業則會面臨外需減少及訂單不足所引發的第二波衝擊，因此環球經濟下半年未必能挽回首季的損失，全年恐收縮1.5%。

邵志銘認為，環球央行大開水喉救經濟令市場熱錢充裕，惟投資者仍信心不足，認為上市公司首季盈利和前景均不理想，資金遂流入債市多於股市，預期恒指先要跌至22,800點始有初步支持。

趙文利亦指，次季環球經濟數據恐比市場預期更不濟，原因是美國重啟經濟活動始於餐飲等仰賴人流的服務性行業，不同於中國從工廠開始，萬一疫情翻發，擴散起來恐比中國嚴重。另邊廂，中央早在「兩會」前已公布不少刺激措施及政策轉趨寬鬆的訊號，後續驚喜恐怕有限；市場還要觀望疫情及油價暴瀉可能觸發的信貸風險，其中惠譽日前調低了意大利的主權信貸評級。

選股方面，邵志銘認為，零息環境下，可穩定派息的公用股具防守能力；又謂部分油股可以冷敲，因為財政健康者或有機會以低價進行併購，繼而擴充業務。醫藥及科技股雖說能受惠內地經濟轉型，長遠投資價值仍高，惟疫情難免削弱民眾消費能力，不利短期盈利。

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