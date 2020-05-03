【地產專題】十大屋苑入場月租全挫　最勁跌幅係...

全球經濟急速下滑，香港市民收入大減，租金跌勢比樓價更明顯。今年十大藍籌二手屋苑入場月租全線下跌，港島樓跌幅最大，達10%或以上，當中鰂魚涌康怡花園放盤月租由1.75萬港元起，較今年初跌租約12.5%，為眾項目最大。新界細價盤亦再現萬元以下租盤，天水圍嘉湖莊放盤月租僅由9,500元起。

受新冠肺炎疫情影響，過去約兩個月租賃交投明顯減少，業主為免繼續「丟空」單位，遂大手劈租。綜合市場資料，上述10個屋苑租盤入場放盤月租，與今年初比較，跌幅介乎約4.5至12.5%。

港島樓跌勢最顯著，中原楊文傑表示，上述大幅跌租的康怡花園入場租盤，實用面積466方呎，今年1月放盤月租曾高逾2萬元。事實上，屋苑4月份平均呎租已跌至約38元。

【太古城僅1.8萬入場】

他解釋，該屋苑不少租客在今年初約滿後，為免疫症下外出睇樓，都傾向續租原先租住的單位。而業主亦見市場氣氛不好，普遍都不會加租，部分新租約甚至有下調空間，而個別租金，更比年初時大跌10至15%。

同區另一個指標屋苑太古城，過去一年都罕聞2萬元以下租賃成交。但近期連錄多宗跌穿兩萬元個案。該行張光耀稱，項目寧安閣實用面積580方呎兩房則王，近期成交月租最低已下挫至1.95萬元，2019年平均成交月租曾約2.4萬至2.5萬元。

他指出，太古城現有近190個租盤，較去年同期增近20%，其中實用面積530方呎兩房單位，叫租約1.8萬元起，而1月時入場放盤月租曾至少要2萬元。

近年入伙盤供應以細單位為主，搶走不少新界細價樓租客。天水圍嘉湖山莊及沙田第一城，成交月租已跌穿1萬元。嘉湖山莊麗湖居3座低層戶，實用面積446方呎，僅以9,500元租出，呎租21.3元。該屋苑有低於萬元入場租盤，為樂湖居一個實用面積449方呎兩房戶，單位屬「一手裝修」，呎租只約21.2元，較1月初跌租約9.5%。

【需求縮 租金勢續瀉】

至於沙田第一城，世紀21奇豐周淑萍透露，項目現時有約80至100個租盤，入場單位為52座低層戶，實用面積284方呎戶，放盤月租10,500元，較年初低於4.5%。據了解，同面積單位近期成交月租，曾跌至9,800元。

面對租金急跌，擁有多個收租物業的資深投資者伍冠流坦言，近日查詢租盤的人大減，為免再等，業主都主動劈租，同時有業主朋友都收到減租要求，租樓需求下跌，預期租金會繼續下跌。

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