樓價UPDATES：不少二手盤需劈價逾百萬元才獲承接

樓市成交轉趨活躍，將軍澳區5月已錄超過40宗住宅買賣個案，其中東港城及MONTEREY，均有單位劈價逾百萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大坑蓮花園低層A室，實用面積357方呎，兩房間隔，獲區外首置客以約690萬元承接，實用呎價19,328元。原業主於2017年3月購入上址，持貨3年鬆綁沽貨，帳面獲利約105萬元，單位升值約18%。

●北角明暉大廈A座高層4室，實用面積229方呎，一房間隔，以約460萬元售出，實用呎價20,087元。

●鴨脷洲海怡半島26座高層C室，實用面積516方呎，兩房間隔，叫價約860萬元，由於叫價合理，故獲多組客人垂青及出價，最終獲一名九龍客以858萬元承接，實用呎價16,628元。

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九龍區

●奧運站帝峯‧皇殿7座中層F室，實用面積531方呎，兩房間隔，以1,438萬元成交，實用呎價27,081元。。

●大角咀港灣豪庭8座中層H室，實用面積348方呎，兩房間隔，成交價680萬元，實用呎價19,540元。原業主於2011年1月以約303萬元購得，是次轉手帳面獲利377萬元。

●長沙灣宇晴軒5座高層C室，實用面積467方呎，兩房間隔，放盤兩個月，略減10萬元，以868萬元以沽出，實用呎價18,587元。

●將軍澳東港城1座高層H室，實用面積623方呎，三房連套房間隔，減價112萬元或約10%，以968萬元成交，實用呎價15,538元。

●將軍澳MONTEREY第6B座中層B室，實用面積668方呎，三房間隔，今年3月底開始放盤，開價1,300萬元，減價106.2萬元或約8.2%，以1,193.8萬元成交，實用呎價17,871元。

●將軍澳海翩滙3座高層F室，實用面積525方呎，兩房間隔，開價850萬元，放盤1個月減至約815萬元成交，實用呎價15,524元。原業主於2016年9月以約642萬元入市，至今升值約173萬元或約27%。

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新界區

●沙田欣廷軒1座中層B室，實用面積414方呎，原則兩房改作一房間隔，去年11月放盤叫價750萬元，減價26.2萬元，減幅3.5%，以723.8萬元連租約成交，實用呎價17,483元。

●大圍盛世5座高層SB室銀主盤，實用面積786方呎，三房連套房間隔，以1,240萬元獲承接，實用呎價15,776元。

●大埔太湖花園8座中層D室，實用面積523方呎，三房間隔，原開價790萬元，減價60萬元，以730萬元易手，實用呎價13,958元。

●上水中心4座高層G室，實用面積361方呎，兩房間隔，以535萬元沽出，實用呎價14,820元。屋苑上月共錄3宗二手成交，現有約23個放盤，入場價由500萬元起。

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