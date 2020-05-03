新盤UPDATES：4天長假銷情不俗 成交逾240宗
2020年05月03日 21:05
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隨着疫情好轉，市民回復置業信心，新盤市場在4天長假期有不俗銷情，期間共錄超過240宗一手買賣個案。
●新盤長假熱銷：嘉峯匯24宗成交 嘉熙亦有7單
新盤市場在過去4天長假期有不俗銷情，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯暫錄24宗成交，同系大埔白石角嘉熙亦錄7宗，兩盤合共套現約3億元。
●WEST PARK連平台特色戶738萬沽
興勝創建(00896)旗下長沙灣WEST PARK售出一個連平台特色單位，項目5樓A室，實用面積339方呎，以逾738萬港元售出，呎價21,771元。該盤於長假期共售出5個單位，至今累積沽出58伙。
●全盤三房沽清！荃灣柏傲灣海景戶售2602.6萬
新世界發展(00017)荃灣柏傲灣沽出項目最後一個三房戶，該盤2A座52樓B室，實用面積875方呎，坐向藍巴勒海峽海景，成交價2,602.6萬港元，呎價29,744元。柏傲灣累售共981個單位，佔項目逾99%，住宅單位及車位共套現逾103億元，尚餘最後2伙待售。
●雲滙1期12伙加價最多4%
新鴻基地產(00016)大埔白石角雲滙1期更新1C號價單，第2座其中12伙加價，加幅約2.6至4%，如2座19樓B5室，實用面積457方呎，價單叫價由753.61萬元，上調約4%至783.75萬元。
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