新盤UPDATES：4天長假銷情不俗　成交逾240宗

隨着疫情好轉，市民回復置業信心，新盤市場在4天長假期有不俗銷情，期間共錄超過240宗一手買賣個案。

●新盤長假熱銷：嘉峯匯24宗成交 嘉熙亦有7單

●WEST PARK連平台特色戶738萬沽

●全盤三房沽清！荃灣柏傲灣海景戶售2602.6萬

●雲滙1期12伙加價最多4%

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