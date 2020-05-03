【便宜莫貪】油價何時才返回之前高峰？恐永遠不會！

財經媒體彭博石油策略師Julian Lee撰文指出，疫情可能改變全球商業運行模式，原油需求及油價可能要數十年，才能回到2019年水平，甚至可能永遠回不到！

他以航空業為例，並引述花旗認為，全球航空用油需求樂觀預測也要到2022年才能回到去年水平，波音更認為，就算重啟經濟，全球航空業也無法在3年內回到去年規模。

Lee表示，之所以有上述預測，是因經過疫情衝擊後，「在家工作」將成為「新常態」，會損害人口流動及航空需求。此外，航空業使用燃油效率更高的飛機是產業趨勢。又例如1980年代中期油價大跌後，過了20年才回到先前水平，且未計通脹因素。

事實上，蜆殼行政總裁Ben van Beurden已表明，國際原油需求可能永遠回不到之前高峰。

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