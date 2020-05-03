股市前瞻指標有異動　比特幣突高位回落

股市前瞻指標有異動！交易平台Bitstamp報價顯示，虛擬貨幣「一哥」比特幣短線下挫100美元，回落至9,000美元以下，現報每枚8,889.93美元，近24小時跌幅1.34%。

過去多次發表「末日」預言，而又多次言中，被媒體冠以「災難先生」稱號的獨立經濟學家Raoul Pal近日警告，股市大幅拋售的信號很快來臨，建議投資者要多留意美國2年期國債孳息及比特幣去向。

他說：「你會看到世界面臨的最大問題是美元。我們正處在一個惡性循環當中，經濟增長放緩會導致美元上漲，然後又會再導致經濟增長放緩，之後美元又會上漲，因為所有借款人都要獲取美元來償還債務。」

他警告，聯儲局不斷印銀紙是解決不了上述的「結構性問題」，所有試圖創造更多貨幣來解決美元問題的嘗試，都會使法定貨幣相對黃金貶值，即黃金會因債務問題而上漲。

那麼，為何會出現經濟與美元的「惡性循環」？他解釋，目前全球正面對「債務通縮」(DEBT DEFLATION)問題，即現金流轉速度出現問題。舉例來說，若經濟好，民眾願意消費，現金的流轉會很快，因儲蓄較少，消費增加可助企業周轉。不過，目前的情況是縱然央行不斷印錢，也刺激不到民眾消費意欲，令現金流轉速度變慢，即狂印銀紙也推動不了經濟活動，這情況將令「最弱勢」的貸款者被淘汰，尤其是新興市場，它們在獲得外匯(主要是美元)上會出現問題。

●留意美2年期債息及比特幣

因此，他估計，下輪「債務通縮」信號很快來臨，主要由債息「見負」拖累，一旦債券出現負利率，尤其是最能反映市場對聯儲局利率去向的美國2年期債息(上周五報0.19厘)，將是股市被大幅拋售的信號，因破產階段將會開始。他又建議投資者多留意比特幣去向，一旦無故大跌，就要小心，因比特幣近年具有「股市前瞻」特質。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200